Americkou velvyslankyní v Moskvě se stane Lynne Tracyová

Americký Senát většinou 93 ku dvěma hlasům schválil Lynne Tracyovou jako příští velvyslankyni USA v Rusku. Bude první ženou zastávající tento post.

Senate votes to confirm Lynne Tracy as U.S. ambassador to Russia in a 93-2 vote https://t.co/debfLjU0GS pic.twitter.com/bzppq6zPDn

— John Hudson (@John_Hudson) December 21, 2022