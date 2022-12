Prezidenta ČR budou ze zahraničí volit tisíce Čechů

Na českých zastupitelských úřadech se uzavřely zvláštní seznamy voličů k prezidentským volbám. Na ambasádách a generálních konzulátech se zapsalo 14 370 Čechů. K volbám v zahraničí mohou ale přijít i ti, kdo si zařídí voličský průkaz.

Foto: Adam Hecl, Deník N

Do 4. prosince měli občané, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí nebo kteří budou v zahraničí volit jednorázově, možnost se nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem. Nejvyšší počty zapsaných voličů jsou tradičně v následujících destinacích: Londýn (1 325 občanů), Brusel (1 028), Bratislava (619), Bern (600), Sydney (592), Paříž (587) a New York (498).

Volební účast se ale očekává vyšší; je nutné počítat i s občany, kteří přijdou volit na základě voličského průkazu. Ministerstvo zahraničí očekává, že takových voličů budou řádově tisíce. (MZV)