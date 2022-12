Video dne: Do kin míří Kocour v botách

Video dne: Do kin zavalených novým Avatarem před Vánoci vstupují poslední dvě premiéry. Krom životopisného snímku o Whitney Houstonové I Wanna Dance With Somebody také návrat animovaného dobrodružství Kocour v botách s podtitulem Poslední přání.

Švihácký kocour s hlasem Antonia Banderase navazuje na jedenáct let starý snímek od studia DreamWorks, který se v daném roce stal 11. nejvýdělečnějším filmem v amerických kinech.

Není divu, že i od druhého dílu se očekává masivní návštěvnost rodinného publika, čemuž nahrává i uvedení do kin právě před Vánoci, prozatím velmi pozitivní recenze i nominace na Nejlepší animovaný film na Zlatých globech.