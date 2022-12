Zelenskyj má zítra navštívit USA a promluvit před Kongresem. Sejde se i s Bidenem, píší média

Školní inspektor se vydával za vetřelce a pokusil se nepozorovaně dostat do tří škol v texaském Uvalde, kde v květnu střelec ve škole zabil 19 dětí a dvě učitelky. Do jedné pronikl – dveřmi, které nezamkli pracovníci při vykládání zboží, prošel do školní jídelny.