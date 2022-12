Mexiko udělilo azyl rodině bývalého peruánského prezidenta Castilla

Mexiko udělilo azyl rodině bývalého peruánského prezidenta Pedra Castilla, která se nyní nachází na mexickém velvyslanectví v Limě. Uvedl to dnes šéf mexické diplomacie Marcelo Ebrard, který již dříve informoval o tom, že žádost o azyl podal i samotný Castillo.

Mexiko nyní jedná o bezpečném odchodu jeho blízkých ze země, napsala agentura Reuters. Při protestech, které vypukly tento měsíc proti sesazení Castilla a jmenování nové prezidentky Diny Boluarteové, zemřelo už v Peru 26 lidí.

V neděli prezidentka Boluarteová prohlásila, že Mexiko udělilo azyl manželce a dětem bývalého prezidenta. Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador vzápětí řekl, že Castilloví blízcí mají v Mexiku „otevřené dveře“, samotné udělení azylu v Mexiku však nepotvrdil. To udělal až dnes ministr zahraničí Ebrard. „Poskytli jsme jim azyl, protože se nachází na mexickém velvyslanectví v Limě,“ řekl Ebrard, podle kterého Mexiko nyní jedná s peruánskými úřady o možnosti, aby Castillovi blízcí mohli vycestovat do Mexika, pokud to budou chtít.

O útočiště v Mexiku požádal i samotný Castillo. Ten je ale ve vazbě kvůli obvinění ze spiknutí a vzpoury. Toho se měl dopustit, když se na začátku prosince pokusil rozpustit parlament a ustanovit novou vládu. Parlament pak záhy schválil jeho odvolání z funkce a novou hlavou státu se stala viceprezidentka Boluarteová.

Castillova manželka Lilia Paredesová je vyšetřována v souvislosti se sítí na praní špinavých peněz a ovlivňováním veřejných zakázek. Soud ale zamítl návrh státních zastupitelů, kteří chtěli zakázat bývalé první dámě vycestovat do zahraničí, napsala agentura Reuters.

Politické události vyvolaly protesty, které jsou silné hlavně v chudších regionech na jihu země, kde měl Castillo větší podporu. Demonstranti pořádají blokády či se snaží zastavit provoz na letištích. V souvislosti se střety, které demonstrace doprovází, zemřelo 26 lidí, uvedla agentura Europa Press s odkazem na prohlášení úřadů. Minulý týden vláda vyhlásila v zemi výjimečný stav, který umožňuje nasazení armády spolu s policií.

Peruánský parlament se dnes znovu zabývá návrhem ústavního zákona, který by vedl k svolání předčasných voleb na konci příštího roku. Tímto krokem chce prezidentka Boluarteová vyjít vstříc požadavkům demonstrantů, kteří chtějí okamžité rozpuštění parlamentu. Zákonodárci podobný návrh už minulý týden zamítli. (ČTK)