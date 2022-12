Inspektor se vydával za vetřelce, proklouzl do školy v Uvalde

Školní inspektor se vydával za vetřelce a pokusil se nepozorovaně dostat do tří škol v texaském Uvalde, kde v květnu střelec ve škole zabil 19 dětí a dvě učitelky. Do jedné pronikl – dveřmi, které nezamkli pracovníci při vykládání zboží, prošel do školní jídelny.

Školy byly vybrány v rámci programu, který po celém státě zavedl guvernér Greg Abbott, aby pomohl odhalit případná slabá místa bezpečnostních opatření. Právě kvůli nefunkčním bezpečnostním opatřením totiž mohl do základní školy Robb Elementary vniknout osmnáctiletý mladík s poloautomatickou puškou a pozabíjet tam děti i učitelky.

„Během dvou dnů se tito přestrojení inspektoři pokusili vniknout do tří škol,“ popsal prozatímní ředitel školského odboru Gary Patterson a dodal, že nemůže sdělit, o které školy se jednalo. „V jedné z nich se mu podařilo získat přístup k vnějším dveřím, které se nacházely u nakládací rampy vedle jídelny.“

V té době tam byl k nakládacím dveřím nacouván dodávkový vůz. Lidé, kteří přivezli zboží, dveře několikrát otevřeli a zavřeli, ale nedostatečně. Když do nich inspektor v přestrojení strčil, otevřely se a on vešel do jídelny.

Tam jej zastavili zaměstnanci jídelny. V té době tam nebyly žádné děti.

Bezpečnostní kontrola tím upozornila na dvě slabá místa: nefunkční dveře a zabezpečení nakládacích prostor během dodávek.

„Je mojí zodpovědností, aby se nic takového už nestalo. Dodávka zboží byla něco, co jsem, upřímně řečeno, přehlédl. Ale příště už to nepřehlédnu,“ řekl Patterson. (NBC)