Dánský soud poslal sympatizanta IS na 16 let do vězení za plánování atentátu

Dánský soud dnes poslal 35letého stoupence takzvaného Islámského státu (IS) syrského původu na 16 let do vězení za plánování bombového atentátu. Jde o nejtvrdší trest, jaký kdy justice severské země uložila na základě protiteroristických zákonů, uvedla agentura AFP.

Soud na kodaňském předměstí Holbaek uznal Aliho Al Masryho vinným z „pokusu o teroristický čin“ a z financování a podpory „teroristických aktivit“ s džihádistickým motivem. Právě v Holbaeku byl Masry v únoru 2021 zatčen společně s manželkou a bratrem při společném zátahu dánských a německých úřadů proti radikálním islamistům.

„Proces nedokázal určit, kde se měl teroristický útok odehrát, ale jsme přesvědčeni, že díky uskutečněným zatčením jsme zabránili provedení útoku,“ uvedli v prohlášení státní zástupci John Catre Nielsen a Kirsten Jensenová. Obžalovaný trval na své nevině. Tvrdil, že 12 kilogramů prášku a chemikálií, které měl schované ve svém domě, bylo určeno na výrobu ohňostroje.

Masryho 31letá žena a jeho 37letý bratr byli zproštěni obvinění ze spolupachatelství, ale byli uznáni vinnými z „poskytnutí finanční pomoci“ osobě s vazbami na Islámský stát. Odpykat si mají tresty vězení v délce devět, potažmo šest let. Peníze údajně poskytovali bratrovi ženy bojujícímu za IS v Sýrii a Iráku. (ČTK)