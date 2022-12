Studio N: Problém Danuše Nerudové

Studio N: Mendelova univerzita pod vedením Danuše Nerudové nefungovala tak, jak by měla. Škola porušovala zákon, vládní nařízení i vlastní předpisy. Co přesně se na škole dělo? A jak moc to Nerudové teď může uškodit? Filip Titlbach mluví s Adélou Karáskovou Skoupou a Prokopem Vodrážkou.