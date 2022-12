Zelenskyj vyzval Gruzii k převezení exprezidenta Saakašviliho do zahraničí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval gruzínské úřady, aby povolily přemístění svého exprezidenta Michaila Saakašviliho do zahraničí. Saakašvili, který je ukrajinským občanem, je zadržený ve vězení od svého návratu do vlasti a údajně je ve špatném zdravotním stavu.

„Naléhám na gruzínský lid, gruzínské úřady, aby byly milosrdné. To, co se teď děje Michailovi, je potupné. Není to pro Gruzii dobré a musí to skončit,“ prohlásil Zelenskyj ve včerejším video vzkazu.

Saakašvili byl gruzínským prezidentem od roku 2004 do roku 2013. Od roku 2019 byl ukrajinským občanem, v loňském roce se do Gruzie vrátil a hned poté byl zadržen.

Momentálně je souzený na základě obvinění z násilného rozehnání protivládního shromáždění v listopadu 2007 a nezákonného překročení hranic. Tato obvinění Saakašvili odmítl a označil je za vykonstruovaná. (Rádio Svobodná Evropa)