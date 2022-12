Nemocnice v Brně a Novém Městě na Moravě zakazují návštěvy

Fakultní nemocnice Brno od středy zakáže návštěvy pacientů. Důvodem je epidemie respiračních nemocí v kraji. Kvůli rozšíření covidu-19 se k zákazu návštěv připojila také nemocnice v Novém městě na Moravě, jak uvedla na svém webu.

Na Žďársku platí zákaz již ode dneška a na všech odděleních. Podle mluvčí nemocnice Heleny Zelené Křížové je důvodem rozšíření covidu-19, lůžka určená pro pacienty s nákazou jsou obsazená ze 76 procent.

Podle informací ministerstva zdravotnictví se na Žďársku za poslední týden potvrdil covid-19 u 58 lidí. Je to nejvíc z pěti okresů Vysočiny. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je ale nejvyšší relativní nemocnost na Pelhřimovsku, kde se nákaza potvrdila u 38 lidí.

Žďársko je nyní okresem s nejvyšším relativním výskytem akutních respiračních onemocnění. Na 100 tisíc obyvatel tam připadá přes 3500 nemocných, průměr celého kraje je asi o tisíc nemocných méně, vyplývá z údajů krajské hygienické stanice.

V případě Fakultní nemocnice Brno se zákaz nevztahuje na dětskou nemocnici a pacienty v terminálním stádiu nemoci, tedy v konečné fázi života. Zákaz vyhlásil ředitel nemocnice Ivo Rovný. Platit bude do odvolání. „Výjimky jsou u pacientů v terminálním stadiu onemocnění nebo u osob s omezenou svéprávností, ale vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem,“ uvedla Veronika Plachá, tisková mluvčí nemocnice.

Dětská nemocnice, která pod Fakultní nemocnici Brno spadá, povoluje návštěvy zákonným zástupcům po dobu nezbytně nutnou ve standardních návštěvních hodinách, tedy denně od 15:30 do 17:30, v sobotu a neděli je to v čase od 9:30 do 11:30. Návštěvy nesmí jevit známky respirační nemoci a musejí mít nasazenou ochranu dýchacích cest jako například respirátor.

Na jižní Moravě je epidemie respiračních nemocí. V pátek bylo kolem 36 tisíc nemocných mezi 1,2 milionem obyvatel, což znamená 3000 nemocných na 100 000 obyvatel. Hranice epidemie je mezi 1700 a dvěma tisíci nemocných na 100 tisíc lidí. Uvedli to hygienici. Nová čísla z ordinací lékařů budou mít zase v pátek. (ČTK)