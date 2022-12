Vláda projedná kontroly na hranicích se Slovenskem

Vláda bude ve středu jednat o kontrolách na česko-slovenských hranicích. Naposledy kabinet prodloužil kontroly zavedené kvůli zvýšené migraci po takzvané západobalkánské trase ze Sýrie o dva týdny do půlnoci z 26. na 27. prosince.

„Aktuálně jsou připravovány možné návrhy postupu, o kterých bude vláda jednat ve středu,“ sdělil ČTK bez dalších podrobností mluvčí ministerstva Adam Rözler.

Naposledy o prodloužení kontrol zavedených koncem září rozhodoval kabinet 7. prosince. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) tehdy chtěl žádat o prodloužení kontrol o 30 dnů, kabinet ale podle vicepremiéra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) schválil poloviční dobu s tím, že není vyloučeno – pokud migrační tlak zesílí, že vláda může opatření za dva týdny opět prodloužit. Na tiskové konferenci uvedl, že počty běženců klesají a vláda bude dál sledovat, jak se migrační situace bude vyvíjet během zimy.

Režim, který mezi Českou republikou a Slovenskem platí od konce září, může fungovat podle schengenských pravidel nejdéle půl roku, tedy do konce března. Opatření podle Rakušana zafungovalo, daří se i diplomatická jednání, která mají migraci omezit, například tlak na Srbsko, aby harmonizovalo vízovou politiku se zeměmi EU.

Cizinci přicházející zejména ze Sýrie využívají Česko jako tranzitní zemi, chtějí přes něj pokračovat do dalších států EU. Cesta vede přes Maďarsko a Srbsko.

Počet migrantů, kteří od ledna do září vstoupili nelegálním způsobem do zemí Evropské unie po takzvané balkánské trase, se podle pohraniční agentury Frontex meziročně zvýšil o 170 procent. V prvních devíti měsících letošního roku bylo na vnější hranici EU zadrženo 228 000 běženců bez povolení, což bylo nejvíce za toto období od roku 2016. Počet běženců, kteří vstoupili do EU nelegálně, se od ledna do konce září zvýšil meziročně o 70 procent. Nejvyšší nárůst vykazuje právě balkánská trasa a pak státy východního Středomoří, kde se počty zvýšily o 118 procent. (ČTK)