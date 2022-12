Putin vyznamenává v Kremlu, Zelenskyj v zákopech

Ruský prezident Putin vyznamenával v hlavním sále Kremlu své propagandisty a ukrajinské kolaboranty ve stejnou chvíli, když ukrajinský prezident Zelenskyj na přední frontové linii v Bachmutu předával medaile za odvahu svým vojákům.

Putin mj. vyznamenal známého válečného reportéra a podporovatele války Semjona Pegova, který na svém kanálu na Telegramu často vyzývá k vyhlazení Ukrajinců a fašistů obývajících Evropu. Sám Pegov přišel nedávno v Doněcké oblasti o nohu.

Řád Za zásluhy o vlast z rukou ruského prezidenta přijali i vůdci separatistů z tzv. Doněcké lidové repuliky – Denis Pušilin, a jeho kolega z tzv. Luhanské lidové republiky Leonid Pasečnik, stejně jako Moskvou dosazení do funkcí tzv. gubernátorů okupovaných částí ukrajinských Záporožské a Chersonské oblastí Jevgenij Balickij a Vladimir Saldo.

Nejdelší děkovnou řeč přednesla další vyznamenaná – ředitelka propagandistického televizního kanálu RT Margarita Simoňjanová, která poděkovala Putinovi za to, že „vybíjí lidojedy“. Simoňjanová také pochválila prezidenta za to, jakým jí byl v posledních letech skvělým rádcem a šéfem. Pak Putinovi slíbila, že bude „pomáhat zabíjet lidojedy, jak jen to bude zapotřebí“.

Ruský lídr rovněž vyznamenal několik vojáků a matek padlých. (Meduza)