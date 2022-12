Kontrola na Mendelově univerzitě podle vedení školy stále není dokončená

Údajná kritická zjištění na Mendelově univerzitě, o kterých s odkazem na dosud neveřejné dokumenty v pondělí informoval Deník N, nevnímá vedení školy jako definitivní výsledek kontroly Národního akreditačního úřadu (NAÚ).

Kontrola podle dnešního prohlášení stále pokračuje, její výstupy projedná rada úřadu až 19. ledna. Některé výtky škola rozporuje, uplatnila k nim připomínky, zatím ale vedení nechce jednotlivé body komentovat.

„V průběhu procesu kontroly obdržela univerzita zápis s výsledky nálezu kontrolní skupiny, ke kterým se mohla vyjádřit a vznést připomínky. To také učinila a následně obdržela vyjádření NAÚ k zaslanému materiálu. V současnosti univerzita čeká na dokončení kontroly a její uzavření,“ stojí v prohlášení. Současné vedení univerzity se prý zároveň „intenzivně snaží nastavit mechanismy, které by eliminovaly možnosti případných pochybení v dalším období“.

Deník N v pondělí napsal, že univerzita v době rektorského působení Danuše Nerudové, nynější prezidentské kandidátky, porušovala zákon o vysokých školách i vlastní předpisy. Deník odkazuje na dvanáctistránkový dokument NAÚ. Úřad zkoumal všech pět fakult, zatímco předešlá a také zatím neuzavřená kontrola se týkala pouze provozně ekonomické fakulty.

Kontroloři NAÚ podle Deníku N například zjistili, že se studenti hlásili na státní zkoušku později, než se konala, a jeden student obhájil disertační práci v době, kdy měl přerušené studium. Upozornili také na časté podobnosti v závěrečných pracích studentů různých fakult. Nerudová už dříve sdělila, že interní vyšetřování – mimo jiné několika případů nestandardní délky studia – sama iniciovala. „Do voleb zbývá 25 dnů a podle průzkumů jsem jedním z favoritů. Nepřekvapuje mě proto, že se objevují pokusy dehonestovat moji práci ve vedení univerzity na základě překroucených informací,“ napsala v pondělí Deníku N.

„Problémy na této univerzitě jsou veřejně známé. Přece nemohla čekat, že na to v souvislosti s její kandidaturou nepřijde řeč?“ napsal na Twitteru ředitel Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity a náměstek jihomoravského hejtmana Jiří Nantl (ODS). Předseda České konference rektorů Martin Bareš na dotaz ČTK nereagoval.

Někteří rektoři se Nerudové zastali. „Byl jsem členem vědecké rady, kterou Danuše Nerudová vedla, a jak jsem ji měl možnost poznat, tak univerzitu vedla dle všech regulí a vše, co do rady předkládala, bylo v souladu se zákony a probíhalo řádně,“ uvedl rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja. Jeho vyjádření ČTK poskytl tým Nerudové.

Rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička upozornil na omezené kompetence rektorů a autonomii jednotlivých fakult. Nerudová podle něj dělala, co bylo v její pravomoci, přičemž univerzity nefungují jako korporace, kdy generální ředitel „dosáhne“ do všech částí firmy. „Je nereálné představovat si, že nastoupí rektor, který vše vyřeší a nastaví pravidla, která zamezí jakémukoli nežádoucímu jednání, takto to prostě nefunguje. Mendelova univerzita v Brně se za působení Danuše Nerudové posunula kupředu, což lze objektivně doložit mezinárodními žebříčky hodnocení světových univerzit,“ míní Sklenička. I jeho vyjádření poskytl tým Nerudové.

Současnou situaci na univerzitě odráží také petice, kterou spustilo několik bývalých a současných studentů; momentálně sbírají podpisy. Vyzývají Nerudovou k vyvození osobní odpovědnosti, žádají důkladné vyšetření všech nejasností a také navrhují veřejné slyšení aktérů všech kauz na akademické půdě univerzity, včetně Nerudové a končícího děkana provozně ekonomické fakulty Pavla Žufana. Chtějí, aby akademický senát veřejné slyšení prosadil do 10. ledna 2023.

„Vedení Mendelovy univerzity v Brně tuto petici doposud oficiálně neobdrželo, nicméně respektuje názor akademické obce a je připraveno vést diskusi se členy akademické obce prostřednictvím orgánů a setkání, které jsou vymezeny zákonem o vysokých školách,“ sdělila ČTK v reakci mluvčí školy Tereza Pospíchalová. (ČTK)