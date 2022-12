Weinstein odsouzen za další znásilnění, stráví život ve vězení

Soudní porota v Kalifornii uznala bývalého hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina vinným ze znásilnění. Hrozí mu 60 let vězení plus dalších pět let. Toto rozhodnutí prakticky zaručuje, že 70letý Weinstein stráví zbytek života za mřížemi.

Kdysi jeden z nejmocnějších mužů v Hollywoodu, dnes je Harvey Weinstein za znásilňování žen prakticky odsouzen strávit zbytek života ve vězení. Foto: Carlo Allegri, Reuters

Weinstein, který je ve špatném zdravotním stavu, si v současné době v New Yorku odpykává 23letý trest za jiná znásilnění. Délku trestu vynese soud na začátku příštího roku, ale než bude převezen do Kalifornie, musí si odpykat svůj současný trest.

Po více než měsíc trvajícím procesu se porotci radili přes devět dní, než se vrátili a Weinsteina odsoudili za násilné znásilnění, násilnou orální kopulaci a sexuální penetraci cizím předmětem.

Obvinění vyplynula ze svědectví ženy, která přišla Weinsteina nahlásit za to, že ji napadl v hotelovém pokoji v Beverly Hills. V několika dalších případech jej ale porota buď zprostila obžaloby, nebo nedokázala dospět k verdiktu – to v případech dalších tří žen, které ho rovněž obvinily ze sexuálního napadení v hotelových pokojích v letech 2004 až 2013.

Celkem Weinsteina ze sexuálního napadení obvinilo zhruba sto žen. On sám veškerá obvinění popírá. Jeho advokát tvrdí, že všechny sexuální styky, které měl, byly buď dobrovolné, nebo „transakční“. (LA Times)