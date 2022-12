Vláda bude rozhodovat o zmocněnci pro záležitosti romské menšiny

Jedenadvacet let ve vězení nespravedlivě strávil Nor, kterého dnes soud v Oslu zprostil viny. Viggo Kristiansen, kterému je nyní 43 let, byl v roce 2002 odsouzen za znásilnění a vraždu dvou dívek, které ale nespáchal. „Trpěl jsem 21 let každou minutu,“ řekl.