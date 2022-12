Kvůli mrazu vyjíždějí jihomoravští záchranáři k podchlazeným lidem bez domova

Záchranáři v Jihomoravském kraji vyjíždějí v souvislosti s mrazivým počasím k podchlazeným lidem bez domova. Každý den jsou to jednotky případů, řekla dnes ČTK mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Záchranáři podle ní zasahují nejen u lidí bez přístřeší, ale občas také u seniorů, kteří jsou například dezorientovaní a pohybují se venku. Minulý týden ošetřili seniora, po kterém celý den pátrala na Vyškovsku policie i s hasiči.

V Jihomoravském kraji klesly teploty v posledních dnech pod bod mrazu, od poloviny minulého týdne také několikrát sněžilo. „Každý den řešíme jednotky výjezdů k lidem bez domova. Většinou jsou podchlazení. Zrovna dnes máme muže ve středním věku ve Veverské Bítýšce, který je venku pod mostem. My jsme ho zkontrolovali, ošetřili a pro podchlazení a možné zhoršení stavu jsme ho předali k další péči na internu do Fakultní nemocnice Brno,“ uvedla Bothová.

Nízké teploty bývají problém každý rok, a to nejen u lidí bez domova, ale také u seniorů. „Někteří jsou dezorientovaní, vyjdou ven klidně i v pyžamu. Potom bloudí po venku a někdo je najde. Minulý týden bylo rozsáhlé pátrání po seniorovi na Vyškovsku. Hledali ho celý den. Lze to spojit s tím, že byl dezorientovaný,“ připomněla Bothová případ, kdy se muž nevrátil z procházky a hledali ho policisté i s hasiči. Nakonec ho našli u silnice, na místě byli i záchranáři.

Záchranáři ale také každoročně řeší případy, že lidé v zimním oblečení vyrazí do nákupních středisek. „Tam zůstanou navlečení a potom kolabují v důsledku přehřátí. Proto by měli lidé myslet na to, že pokud jdou do vyhřátého centra, musí jednu vrstvu oblečení odložit,“ upozornila Bothová. (ČTK)