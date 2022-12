Co vás čeká, když nahlásíte znásilnění? Spolek přináší výpovědi obětí

Spolek NA*HLAS spustil novou kampaň Nahlásil*a jsem to, ale…, ve které odkrývá problematický přístup policie a jiných autorit k obětem sexuálního násilí. Stejní autoři stojí za projektem Proč jsme to nenahlásili, o kterém jsme psali zde.

Diana, Jakub, Anastasia, Kristýna, Judita, Nela – členové kolektivu, který stojí za projektem Proč jsme to nenahlásili. Foto: PJTN

„Na policii mi řekli, že to není poprvé, co se to tam stalo. Už je to pět let a nikdy mě znova nekontaktovali, na místě se nic nezměnilo, není tam ani kamera. I teď, když tohle píšu, mám pocit, že se mi asi nic nestalo, když to nikdo neřešil,“ stojí v jednom z příběhů v nové kampani Nahlásil*a jsem to, ale…

Nový projekt má za cíl popisovat realitu lidí, kteří se rozhodli zkušenost se sexuálním násilím nahlásit na policii nebo se svěřit jiné autoritě.

„Chceme ukázat, že nahlásit sexualizované násilí vůbec není tak jednoduché, jak si mnozí možná myslí,“ říká Kristýna Bělíková, předsedkyně spolku NA*HLAS. „A proč to teda nenahlásila? je otázka, která se často objevuje pod novinovými titulky o obětech sexuálních agresorů z řad slavných lidí,“ dodává v tiskové zprávě s tím, že i na ni projekt částečně odpovídá. Za to, že trestný čin nahlásí jen nízké procento obětí, podle autorů a autorek může chování policie a jiných autorit, bagatelizace sexuálního násilí i sexismus.

Skutečné výpovědi, které bude spolek postupně zveřejňovat na svém instagramovém profilu, tak mají odrážet, jak mohou vypadat vymáhání práva v České republice i stereotypy, se kterými se přeživší setkávají u odborníků. Popisují v nich porušování protokolu policie, hrubé a neetické zacházení při výsleších, nedůvěru i celkový pocit, že je autority neberou vážně.

„Projekt tak poukazuje na zásadní problém, že kromě široké veřejnosti i ta odborná přeživší sexualizovaného násilí silně stigmatizuje, celý společenský problém bagatelizuje a často není vůbec způsobilá k práci s přeživšími,“ pokračuje tisková zpráva. Ne všechny odpovědi, které spolek shromáždil, jsou ale negativní.

„Zejména mezi nezletilými oběťmi jsou ty, které s policií mají vesměs pozitivní zkušenost. Naším cílem není policii ani jiné autority z něčeho očerňovat. Pouze ukazujeme realitu, se kterou se téměř stovka obětí setkala,“ říká Nela Pietrová, která se stará o kreativní produkci. (NA*HLAS, Deník N)