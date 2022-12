Soudce Šott napomenul Andreje Babiše, který kladl dotazy znalkyni. Babiš totiž znalkyni řekl, že nemluví pravdu.

Expremiér vstal a řekl: „Žádný rodič na světě by nechtěl zažít to, co teď já.“ Narážel tím na to, že se zdravotní stav jeho syna probírá u soudu před veřejností.