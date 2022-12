Hilšer neuvažuje o odstoupení z voleb

Kandidát na prezidenta Marek Hilšer neuvažuje o tom, že by odstoupil z prezidentských voleb. Řekl to na tiskové konferenci. „Chci dělat politiku, kterou si nikdo nemůže koupit. To už dělám a rozhodně nejsem sám,“ dodal.

Senátor Marek Hilšer na předvolební debatě Deníku N. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

„Čím víc lidí dá hlas v nadcházející prezidentské volbě takové politice, tím větší šanci bude taková politika mít. Takovou vizi není možné vzdát,“ prohlásil.

Senátor Hilšer ve svém vystoupení popsal svou vizi, kam by se měla Česká republika ubírat. Nepřímo se také vymezil proti některým jiným kandidátům.

„Přímá volba má být o tom dát hlas občanům. Zatím to vypadá jako marketingová soutěž,“ popsal senátor s tím, že odmítá, aby volby byly výběrem menšího zla.

Na Hradě podle něj nemají sedět lidé, kteří „sloužili zločinnému režimu“, ani lidé, kteří „podvádějí“.

Podle jeho slov mu v posledních dnech psala řada lidí a žádala jej, aby ve volbách nekončil. „Neměli bychom koho volit a nešli bychom k volbám,“ popsal senátor některé vzkazy.

Podle něj je nyní třeba skutečná změna. „Kdo chce něco změnit, musí změnu sám představovat. Nemůžete bojovat s oligarchou, když máte jiné oligarchy v zádech. A proto také kandiduji. Nechci, abychom na Hradě vyměnili jednu vlivovou skupinu za druhou,“ doplnil senátor.

Česko by se podle něj mělo zaměřit na řešení exekučního byznysu nebo změny energetiky. „Energetika založená na uhlí a plynu a exekuční byznys jsou symbolem pokrytectví. Pojďme rozseknout začarovaný kruh peněz, vlivu a manipulace,“ prohlásil Hilšer na tiskové konferenci.

Podle aktuálních průzkumů se Marek Hilšer prozatím řadí mezi outsidery volby. Nejnovější průzkum STEM pro CNN Prima News mu pro první kolo přisoudil 5,1 procenta, společný model Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi mu naměřil na začátku prosince čtyři procenta. Na podobné hranici podpory se Hilšer drží v posledních měsících.