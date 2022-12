Podle Leblové se pojmem stabilizovaný stav rozumí to, že je Babiš mladší schopen fungovat, komunikovat a chápat, co se kolem něj děje. Znalkyně také řekla, že propuknutí nemoci Babiše mladšího by datovala k polovině roku 2014. Není jasné, zda nemoc propukla dříve, nebyly o tom totiž žádná data. Leblobá se následně opakovaně odmítla vyjádřit k věrohodnosti Babiše mladšího.