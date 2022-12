Kdybyste na Vánoce měli za tisíc korun nakoupit co nejvíce dobra, co byste pořídili? Efektivní altruisté takové otázky řeší nejen o svátcích. A vždy se snaží hledat co nejlepší způsob, jak pomoci; ať už tím, že darují peníze, svůj čas, nebo dokonce část vlastního těla.