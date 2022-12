Twitter přestane umožňovat odkazování na ostatní sociální média. Omezení se bude týkat platforem Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr a Post, píše se na oficiálním účtu technické podpory.

We recognize that many of our users are active on other social media platforms. However, we will no longer allow free promotion of certain social media platforms on Twitter.

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 18, 2022