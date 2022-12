Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chtěl promluvit před dnešním finále na fotbalovém MS v Kataru. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) to ale odmítla. „Staňte se šampiony míru,“ vyzval Zelenskyj. (CNN)

When Ukrainian brave heroes defends entire world from Russian terrorists, @FIFAWorldCup denied President Zelensky's request to share a message of peace during the World Cup final. If they are cowards, lets share Zelensky’s message ourselves! Shame FIFA pic.twitter.com/yetBXpZS7f

