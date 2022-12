Bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg počítá s rozpadem Ruska v důsledku války proti Ukrajině. Každá imperiální mocnost musí zažít svou velkou porážku, než se opět vrátí k normálnímu myšlení, řekl v rozhovoru s rakouským nedělníkem Presse am Sonntag.

„Dekolonizační proces bude pokračovat v Ruské federaci. Rusko se rozpadne. Velké části se, jakmile budou moci, osamostatní,“ řekl Schwarzenberg, který před týdnem oslavil 85. narozeniny. Rusko v této souvislosti přirovnal k Německu, které se teprve porážkou ve 2. světové válce „vyléčilo“ ze svého imperialismu.

Od 15. století se Rusko „neustále rozšiřovalo“, upozornil Schwarzenberg. Poukázal také na skutečnost, že pro generaci nynějšího šéfa Kremlu Vladimira Putina bylo zhroucení Sovětského svazu „největší katastrofou 20. století“, kterou chtěl Putin „napravit“. „Tragédií Ruska je, že nezná své hranice. Každá imperiální mocnost musí zažít svou velkou porážku, než se opět vrátí k normálnímu myšlení,“ řekl listu Schwarzenberg.

Historickými analogiemi vysvětlil i potřebu podporovat Ukrajinu. „V minulosti se opakovaně vyskytovala myšlenka, že malé národy by se měly laskavě obětovat pro ty větší. Ať už to byl Mnichov 1938, nebo Jalta 1945. Jenže toto myšlení nás opakovaně přivádí ke katastrofám,“ varoval Schwarzenberg. Ukrajinu si prý dovede představit jako člena EU, v její začlenění do NATO však zatím nevěří.

Představit si naopak někdejší český ministr zahraničí ve vztahu k Rusku dokáže opakovaní situace z období po roce 1945, kdy bylo Německo „poměrně rychle integrováno do Západu“. I poražené Rusy by podle něj mohl Západ potřebovat „jako spojence proti Číně“.

Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Schwarzenberg přirovnal k někdejšímu americkému prezidentovi Ronaldu Reaganovi, jemuž je připisována podstatná zásluha na konci Sovětského svazu a jeho dominance nad východní Evropou. „Dva prezidenti, kteří změnili dějiny, začínali oba jako herci a své role zcela naplnili až později jako politici: Ronald Reagan a Volodymyr Zelenskyj,“ domnívá se Schwarzenberg. (ČTK)