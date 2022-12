Cenu Dukovan vám teď nikdo seriózně neřekne, říká manažer amerického Westinghousu

ČEZ zaplatil za přípravu stavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany zhruba 1,8 miliardy korun. Celkem má tato etapa do roku 2024 stát asi 4,5 miliardy korun. Podle deníku E15 by se ČEZ měl na přípravách podílet nejspíš až do roku 2029. (České noviny)