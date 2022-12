Fischer: v druhém kole bych podpořil každého proti Babišovi

Senátor Pavel Fischer by v druhém kole voleb podpořil každého kandidáta proti Andreji Babišovi. „Podpořil bych každého, kdo by stanul v druhém kole proti Andreji Babišovi a nebyl bych to já osobně,“ řekl Fischer v České televizi.

„Mluvíme měsíc před volbami. já nevím, co ještě vyplave na jednotlivé kandidáty. S dnešní znalostí říkám ano, podpořil bych každého, kdo by stanul v druhém kole proti Andreji Babišovi a nebyl bych to já osobně,“ popsal senátor v pořadu Hyde Park. (ČT 24)