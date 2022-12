Chorvatský parlament těsně neschválil návrh na výcvik ukrajinských vojáků

Chorvatští poslanci dnes těsně odmítli návrh, podle kterého by země na svém území v rámci mise Evropské unie cvičila ukrajinské vojáky. Hlasování předcházela několikahodinová debata. Pro se nakonec vyslovilo 97 ze 151 poslanců, deset bylo proti.

Zapojení do mise je předmětem sporu mezi chorvatským prezidentem Zoranem Milanovičem a vládou, která návrh parlamentu předložila s nadějí, že v něm najde potřebnou dvoutřetinovou většinu.

Státy EU v říjnu schválily vytvoření výcvikové mise pro přibližně 15 000 ukrajinských vojáků. Trvat má dva roky s možností prodloužení. Výcvik se bude odehrávat převážně v Polsku, přispívat k němu zřejmě bude i řada dalších členských států EU.

Milanović po hlasování uvedl, že jeho země by se neměla do války na Ukrajině vměšovat. Premiér Andrej Plenković následně odmítl, že by se Chorvatsko zapojením do výcvikové mise stalo účastníkem války na Ukrajině, a prezidenta a jeho podporovatele v parlamentu obvinil z proruských postojů.

Milanović v souvislosti s válkou na Ukrajině pronesl řadu kontroverzních výroků, které byly v rozporu s oficiální politikou chorvatské vlády. Začátkem září uvedl, že politika EU vůči Ukrajině je hloupá a není v zájmu Chorvatska. Ještě před zahájením ruské invaze vyzýval Západ k dohodě s Ruskem a Ukrajinu označil za „rukojmí Spojených států a Británie“ a „jednu z nejzkorumpovanějších zemí světa“. (ČTK)