Zeman podepsal zrušení automatického zakládání datových schránek občanům

Automatické zřizování datových schránek obyvatelům od příštího roku zavedeno nebude. Nepodnikající fyzické osoby budou moci získat datovou schránku nadále jen na vyžádání. Prezident Miloš Zeman to podepsal v rámci v novely o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

ČTK o tom dnes informoval Hrad.

Automatické zřízení datové schránky hrozilo od příštího roku lidem, kteří by se přihlásili například bankovní identitou nebo elektronickým občanským průkazem ke kterékoliv digitální službě státu. Podle vlády byl tento plán „příliš ambiciózní“ a zkomplikoval by život lidem s nižšími digitálními dovednostmi. Lidé by sice mohli schránku znepřístupnit, bylo by to pro ně podle kabinetu příliš zatěžující. Lidem bude nadále vytvoření datové schránky nabízeno jako možnost, nikoli jako povinnost. (ČTK)