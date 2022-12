Fiala se sešel se zástupci pražské Spolu, chce koalici na vládním půdorysu

Premiér Petr Fiala komentoval nezvolení Bohuslava Svobody primátorem Prahy. „Vítězem není v tuto chvíli nikdo, a to bez ohledu na to, jak dopadly volby. Je to výsledek, se kterým budeme muset něco udělat,“ řekl na tiskové konferenci v Bruselu. (Deník N)