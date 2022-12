Video dne: the Weeknd nazpíval píseň pro nového Avatara

Video dne: Kanadský zpěvák the Weeknd nazpíval novou skladbu pro film Avatar: The Way of Water. Píseň Nothing Is Lost (You Give Me Strength) doprovází také oficiální trailer filmu a ve filmu zní pod závěrečnými titulky.

Kanadský zpěvák napsal i text k písni, kterou produkoval Swedish House Mafia a skladatel Simon Franglen.

Avatar: The Way of Water vstupuje právě dnes do amerických kin a jsou mu věštěna rekordní čísla návštěvnosti. V českých kinech je film od čtvrtka, přečtěte si jeho recenzi.

The Weeknd už má na kontě řadu úspěšných filmových písní, mimo jiné k filmům Padesát odstínu šedi či k Černému panterovi. Své poslední album Dawn FM vydal v lednu.