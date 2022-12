Obří akvárium v berlínském hotelu prasklo, voda se vylila ven, na ulici jsou trosky

Slavné obří akvárium v hotelu DomAquarée poblíž berlínského Alexanderplatz prasklo, píšou německá média. Voda se vylila, na ulici leží trosky. Jedna osoba byla podle policie zraněna. Na místě je zhruba stovka hasičů a policistů. Některá média píšou o explozi. (Die Welt)

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN

— Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022