Slovenská vláda byla odvolána o dva hlasy

Zapomeňte na Matoviče a nedovolte návrat Fica, píše v komentáři šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný. „Matovič měl štěstí, že jeho demisi kamery neviděly, ale o to to bylo tragičtější. Podal rezignaci a pak ji vytrhl vedoucímu prezidentské kanceláře z rukou, protože si to rozmyslel. Měla to být formalita; on z ní udělal důkaz, proč nemůže vládnout.“