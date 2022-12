Nor strávil ve vězení nespravedlivě 21 let, teď byl osvobozen

Jedenadvacet let ve vězení nespravedlivě strávil Nor, kterého dnes soud v Oslu zprostil viny. Viggo Kristiansen, kterému je nyní 43 let, byl v roce 2002 odsouzen za znásilnění a vraždu dvou dívek, které ale nespáchal. „Trpěl jsem 21 let každou minutu,“ řekl.

Podle agentury DPA je to jeden z největších justičních omylů norských dějin.

„Trpěl jsem 21 let každou sekundu, každou minutu, každou hodinu, každý den, každý měsíc, každý rok,“ uvedl Kristiansen v dopise, který po osvobozujícím verdiktu přečetl jeho obhájce. I tak je ale podle něj utrpení pozůstalých po dívkách usmrcených v roce 2000 mnohem horší.

„Dnes začíná zbytek mého života,“ poznamenal také Kristiansen, který poprosil veřejnost o klid, aby mohl začít nový život.

Kristiansen byl v případu znásilnění a vraždy osmi a desetileté dívky odsouzen v roce 2002 ke 21 letům odnětí svobody, když už byl předtím nějakou dobu ve vazbě. Vždy ale popíral, že by se činu dopustil.

Začátkem loňského roku soud po sedmé žádosti Kristiansena případ znovu otevřel. Ukázalo se, že DNA nalezená na místě činu a tělech dívek není Kristiansenova, ale muže, který byl odsouzen spolu s ním. (ČTK)