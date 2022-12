Prezidentští kandidáti Petr Pavel a Andrej Babiš navštíví Maďarsko

Prezidentští kandidáti Petr Pavel a Andrej Babiš dnes navštíví Maďarsko. Babiš pojede na maďarsko-srbskou hranici, kde se setká s maďarskou prezidentskou a srbským premiérem. Pavel tam chce zase upozornit na nebezpečí populismu.

„Zatímco Babiš se vydal hrát si na prezidenta a oslavovat Orbánův populismus, já jedu do Maďarska ukázat jeho pravou tvář a to, jak komplikuje životy Maďarů. Babiš tento proruský režim obdivuje a chce ho zavést u nás v Česku. Já jsem vstoupil do kampaně, abych tomu zabránil,“ řekl dnes Petr Pavel cestou do Maďarska.