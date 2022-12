Pavel: Babiše bych nikdy nevolil ani nepodpořil

Petr Pavel napsal, že by v hypotetickém druhém kole voleb v žádném případě nepodpořil Andreje Babiše. Reagoval tak na svá včerejší vyjádření, že si není zcela jist podporou Danuše Nerudové v takovém duelu. O ní jako prezidentce má pochybnosti.

Petr Pavel v diskuzi během prezidentské kampaně. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Mým největším soupeřem je populismus a snaha Andreje Babiše orbanizovat Česko, jeho bych nikdy nepodpořil a v žádném případě nevolil. Proto dnes jedu do Maďarska vyslechnout si konkrétní detaily, jak Orbánův populismus, který Babiš obdivuje, komplikuje životy lidí,“ napsal Pavel v prohlášení.

„Na otázku, zda si myslím, že by Danuše Nerudová byla dobrou prezidentkou, odpovídám upřímně – mám o tom pochybnosti. Vyvolala je především zbrklá vyjádření související s Ukrajinou, komentář na adresu prezidentky Čaputové a také články v médiích, naposledy o tom, jak pan Neruda asistoval u Babišova největšího obchodu. Obava z toho, co by na Hradě představoval Andrej Babiš, je však stále větší,“ doplnil Pavel.

Prezidentský kandidát Petr Pavel na včerejším výjezdu v rámci kampaně v Jihomoravském kraji dvakrát dostal otázku, zda by v případě svého nepostupu do druhého kola podpořil Nerudovou proti Babišovi. Odpověděl, že si tím nyní není zcela jistý.

„Zpočátku jsem měl celkem jasno, ale musím říct, že teď – po tom, co se dozvídám, a také i z častějších osobních kontaktů – bych ještě asi vážil,“ řekl Pavel.

Deníku N v následném rozhovoru vysvětloval své důvody. „Nemůžu ani jednoznačně říct, jestli podpořím, nepodpořím, případně kdy a koho. Ale je před námi ještě měsíc času, za ten měsíc se informace určitě posunou a já si budu moct udělat konkrétní obrázek,“ doplnil Pavel.