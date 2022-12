Biden na summitu oznámil dohodu, která má posílit vztahy mezi USA a Afrikou

Americká centrální banka FED zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu. Přerušila tím sice sérii zvýšení o 0,75 procent, ale i tak je to nejvyšší úroveň za posledních 15 let. FED se tím dostal do cílového pásma mezi 4,25 % a 4,5 %. (WSJ)