Ukrajinský soud zkonfiskoval veškerý majetek exprezidenta Janukovyče

Ukrajinský nejvyšší protikorupční soud zabavil ve prospěch státu veškerý majetek bývalého prezidenta Viktora Janukovyče, oznámila dnes agentura Unian s odvoláním na komuniké soudu.

Soud na žádost ministerstva spravedlnosti zabavil Janukovyčovi mimo jiné proslulou rezidenci v Mežyhirji u Kyjeva, hotelový a restaurační komplex v obci Sucholuččja, byt v Kyjevě, 31 milionů hřiven (asi 19 milionů Kč) a 84 900 dolarů (asi 1,9 milionu Kč) na bankovních účtech i 537 uměleckých předmětů – knih, obrazů, ikon, starožitného nábytku, hodinek, váz a zbraní – v odhadnuté celkové hodnotě 18,7 milionu eur (asi 454 milionů Kč).

Unian dodal, že úřady odhadují, že škody způsobené státu bývalým prezidentem dosahují stovek milionů hřiven.

Proruského prezidenta Janukovyče v únoru 2014 svrhli prozápadni demonstranti v Kyjevě. Janukovyč pak uprchl do Ruska. To zakrátko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a rozdmýchalo konflikt na Donbasu na východě Ukrajiny mezi proruskými separatisty a novou prozápadní vládou v Kyjevě. Letos v únoru ruská vojska na rozkaz prezidenta Vladimira Putina vtrhla do sousední země, a zahájila tak válku, která dnes pokračuje 294. dnem. (ČTK)