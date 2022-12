Pointa N: Kosovo oficiálně klepe na dveře EU. Otevře Brusel západnímu Balkánu včas?

Pointa N: Zeman chce ještě zabojovat o Ústavní soud. Miloš Zeman by rád těsně před koncem mandátu promluvil do složení i vedení Ústavního soudu. To pacienti, kteří budou potřebovat zubaře, možná nebudou moct promluvit vůbec. Nejen kvůli bolesti zubů, ale i šokem z účtenky. Stále více stomatologů totiž rozvazuje smlouvy s pojišťovnami a chtějí platit na dřevo.