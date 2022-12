Zdechovský čelí otázkám ohledně své cesty do Bahrajnu

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) čelí podle deníku Guardian otázkám ohledně své dubnové cesty do Bahrajnu a znění rezoluce o tamním politickém vězni, jejímž je spoluautorem. Ta je podle některých jeho kolegů z Evropského parlamentu jednostranná. Zdechovský ČTK řekl, že nikdo nepochybil.

Tomáš Zdechovský Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Zdechovský letos v dubnu odjel do blízkovýchodní země na neohlášenou návštěvu, zjistil The Guardian, a setkal se tam s představiteli bahrajnské obchodní komory. Cestu, kterou europoslanec označil za soukromou, měl v souladu s vnitřními pravidly nahlásit na stránkách evropského parlamentu.

Zdechovský dnes ČTK řekl, že žádná pravidla neporušil a na nahlášení cesty pracuje. „Čelím otázkám a vše deklaruji, vše transparentně dokládám,“ tvrdí europoslanec.

Na téma možného ovlivňování chodu Evropského parlamentu zájmy skupin ze zemí mimo unijní sedmadvacítku se nyní upírá pozornost kvůli korupčnímu skandálu, který minulý pátek odstartovala série policejních razií a zadržení v Bruselu. Několik současných či bývalých poslanců a pracovníků Evropského parlamentu v kauze čelí podezření, že výměnou za peněžité i jiné dary sloužili zájmům Kataru. EP kvůli tomu v úterý zbavil funkce místopředsedkyně řeckou europoslankyni Evu Kailiovou, jednu ze zadržených osob. Ta trvá na své nevině, zapojení odmítl i Katar.

Nic ale nenasvědčuje tomu, že by Bahrajn nebo Zdechovský jednali protizákonně, zdůraznil Guardian.

Zdechovský je jedním ze spoluautorů návrhu rezoluce, o které má Evropský parlament hlasovat ve čtvrtek. Týká se vězněného obhájce lidských práv Abdalhádího Chavádži, který si odpykává doživotní trest za účast na protivládních protestech v roce 2011. Podle Guardianu rezoluce překvapila tím, že je v ní Chavádža veden jako „politický oponent“ a člen teroristické skupiny. Text podle deníku opakuje oficiální obvinění vůči tomuto muži. Ty už v roce 2012 OSN označila za vágní a zpochybnila jejich oprávněnost.

Dánská liberální europoslankyně Karen Melchiorová uvedla, že „jednostrannost rezoluce lidovecké frakce vyvolává určité pochybení“. Obvinění z terorismu má podle ní za cíl pošpinit Chavádžův obraz. „Je to velmi podobné tomu, jak by to pojala bahrajnská vláda,“ citoval Guardian europoslankyni.

„Kolegové se snaží vyvolat bouři ve sklenici vody,“ řekl ČTK Zdechovský, podle kterého jsou obvinění z jednostrannosti neoprávněnou kritikou. Zopakoval pozici zmíněnou v rezoluci, tedy že je Chavádža politický oponent bahrajnské vlády. (ČTK, Guardian)