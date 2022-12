Zeman jmenoval viceguvernérem ČNB člena rady Jana Fraita

ANO ve čtvrtek podpoří jako primátora Prahy Bohuslava Svobodu (ODS). Nahradí Zdeňka Hřiba (Piráti). Nová rada jako celek by ale zvolena být neměla. Svoboda by se neměl stát členem rady, současný primátor Zdeněk Hřib by se měl stát jejím řadovým členem.