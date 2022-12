Vakcíny proti covidu zachránily v USA přes 3,2 milionu životů

Vakcíny proti covidu-19 zachránily v USA před smrtí během dvou let přes 3,2 milionu lidí. Vyplývá to z nového výzkumu Commonwealth Fund. Od prosince 2020 do minulého měsíce vakcíny zabránily více než 18,5 milionu hospitalizací a dalších 120 milionům infekcí. Ušetřily tak USA více než bilion dolarů.

„Nevídaná rychlost, s jakou byly vakcíny vyvinuty a nasazeny, zachránila mnoho životů a umožnila utlumení covidu-19. Díky nim mohly být znovu otevřeny podniky i školy a spuštěny další činnosti,“ napsali vědci studie na blogu, který k výsledkům vydali.

„Tento mimořádný úspěch byl možný pouze díky trvalému financování a přístupem rozhodujících politiků, což zajistila dostupnost vakcín pro všechny Američany.“

Commonwealth Fund použil model, který zahrnoval denní údaje o očkování v USA a také údaje o výskytu, trendech hospitalizací a úmrtí. Pro srovnání byla vytvořena simulace pandemie bez očkování.

První vakcína proti koronavirům byla v USA podána v prosinci 2020. Od té doby zdravotníci aplikovali Američanům více než 655 milionů dávek, přičemž 80 % populace obdrželo alespoň jednu dávku. Dnes se v USA očkují už i děti od šesti měsíců. (Commonwealth Fund, Hill)