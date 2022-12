Bílý dům zářil na počest nového zákona duhovými barvami

Vakcíny proti covidu-19 zachránily v USA před smrtí během dvou let přes 3,2 milionu lidí. Vyplývá to z nového výzkumu Commonwealth Fund. Od prosince 2020 do minulého měsíce vakcíny zabránily více než 18,5 milionu hospitalizací a dalších 120 milionům infekcí. Ušetřily tak USA více než bilion dolarů.