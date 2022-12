Pro naprostou většinu Ukrajinců obnáší vítězství Ukrajiny osvobození všech obsazených území

Podle 85 procent Ukrajinců vítězství jejich země v současné válce s Ruskem znamená osvobození všech částí Ukrajiny, včetně Moskvou nyní ovládaných částí Donbasu a poloostrova Krym. Vyplývá to z průzkumu agentury Rating Group pro Centrum transatlantického dialogu. (ČTK)

V březnu, tedy krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu, tento názor zastávalo 74 procent respondentů.

Krym a části Donbasu, tradičně průmyslového regionu, který se skládá z Doněcké a Luhanské oblasti, Rusko a jím podporovaní separatisté kontrolují už od roku 2014. Moskva části Ukrajiny pokládá za součást Ruské federace po podzimním narychlo zorganizovaném hlasování v okupovaných oblastech, jehož výsledky Kyjev, západní země ani OSN neuznaly. Krym Rusko protiprávně anektovalo už v roce 2014.

Devět procent respondentů by považovalo za vítězství Ukrajiny, pokud by její armáda osvobodila území obsazená Rusy po začátku invaze ze 24. února. Pět procent lidí se vyslovilo pro to, aby ukrajinská armáda po osvobození všech oblastí pokračovala v boji na území Ruska.