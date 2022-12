Piráti Evropského parlamentu žádají prezidenta Bidena o milost pro Assange

Pirátští europoslanci z Česka a Německa v otevřeném dopise žádají amerického prezidenta Joea Bidena, aby omilostnil zakladatele WikiLeaks Juliana Assange. Iniciativu, pro kterou nyní shánějí podporu v Evropském parlamentu, dnes představili společně s manželkou vězněného, Stellou Assangeovou.

„Obvinění (vznesená proti Julianu Assangeovi) vyvolávají vážné obavy o to, do jaké míry může demokratická vláda kriminalizovat zveřejňování pravdivých informací,“ píše se v dopise, podle kterého by mělo stíhání zásadní dopady na schopnost budoucích novinářů informovat o věcech veřejného zájmu.

Dopis je iniciativou členů evropských Pirátských stran v Evropském parlamentu, tedy tří českých europoslanců Marcela Kolaji, Markéty Gregorové a Mikuláše Peksy spolu s německým europoslancem a členem německých Pirátů Patrickem Breyerem. Možnost připojit svůj podpis mají všichni členové EP.

„Momentálně jsme ve fázi sbírání podpisů, než dopis odešleme prezidentovi Joeovi Bidenovi,“ řekl Kolaja. Uzávěrka pro sběr podpisů je podle něj ve středu, otevřený dopis následně zašlou Washingtonu. Podporu nyní mají například od svých kolegů z frakcí zelených, konzervativců, levice i od nezávislých.

„Když vidím, jaké podpory se mi dostává od Evropského parlamentu, ale i v Británii, Německu, Austrálii, dodává mi to odvahu,“ řekla ČTK Assangeová a zopakovala, že obvinění vůči jejímu manželovi jsou tak nehorázná, že ohrožují demokracii. „Kriminalizují běžnou novinářskou práci a z práva veřejnosti na informace dělají zločinnou konspiraci,“ dodala Assangeová.

Assange čelí ve Spojených státech řadě obvinění, mimo jiné ze špionáže. Na serveru WikiLeaks totiž zveřejnil tajné vojenské a diplomatické dokumenty například o amerických vojenských misích v Afghánistánu a v Iráku. Nyní je vězněný v Británii, která ovšem letos souhlasila s jeho vydáním.

Stella Assangeová dnes navštívila europoslance ve Štrasburku v souvislosti se středečním slavnostním předáním Sacharovovy ceny za svobodu myšlení. Assange byl jedním z finalistů tohoto ocenění, které v říjnu europoslanci udělili ukrajinskému lidu.

„Fakt, že se Julian stal finalistou pro Sacharovovu cenu, vysílá neuvěřitelně silný politický signál, že tento případ je pro Evropskou unii a evropské občany důležitý,“ uvedla Assangeová. Unijní instituce jsou podle ní pozadu, co se podpory Assange týče, a je proto dobře, že v tomto ohledu Evropský parlament převzal iniciativu. „Instituce EU musí brát nominaci na Sacharovovu cenu jako mandát k žádosti o Julianovo propuštění,“ dodala.

Assange je polarizující postavou ve světě už od zveřejnění prvních velkých utajovaných dokumentů před 12 lety. Podle zastánců se jedná o odvážlivce, který se nebojí říkat pravdu; kritici, podle listu The Guardian často z řad zpravodajských služeb, na něj útočí kvůli škodám, které podle nich úniky materiálů napáchaly u probíhajících operací.

„Assange by neměl být modelovým případem toho, jak se s whistleblowery zachází. Ty bychom měli naopak chránit, aby se nebáli zveřejňovat pravdivé informace, které jsou ve veřejném zájmu. Proto si myslím, že si zaslouží milost v plném rozsahu a okamžité propuštění,“ uvedla Gregorová. (ČTK)