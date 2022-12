Vědci v USA jako první v historii získali energii z řízené jaderné fúze

Vědci v americkém státním výzkumném zařízení National Ignite Facility (NIF) jako první v historii dosáhli kladné energetické bilance při řízené jaderné fúzi. Vyrobili 3,15 MJ energie při vkladu 2,05 MJ. Oficiálně to potvrdila americká ministryně energetiky Jennifer M. Granholmová.

Jde o významný krok na cestě k průmyslovému využití fúze, tedy k čisté energii, která neprodukuje ani skleníkové plyny, ani radioaktivní odpad. O tento cíl usilovali vědci na mnoha světových pracovištích od padesátých let dvacátého století. To ale neznamená, že je takové využití už na dohled. Experimentální zařízení je velmi drahé, převést ho do průmyslových rozměrů bude náročné. Nejčastější odhad termínu zní: druhá polovina našeho století. (LLNL)