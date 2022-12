BBC mluvila s Rusy, kteří odmítli bojovat nebo s jejich příbuznými

Několik Rusů, kteří odmítli bojovat ve válce proti Ukrajině, popsalo stanici BBC zacházení ze strany Putinova režimu. Vojáci či jejich příbuzní vypovídají, že muži byli zavíráni ve sklepech nebo čelili násilí a tlaku, aby se do bojů zapojili.

„Bili ho a vzali ho ven, jako by jej měli zastřelit. Donutili ho lehnout si na zem a řekli mu, aby počítal do deseti. Odmítl, takže ho několikrát udeřili do hlavy,“ popsal otec jednoho z vojáků.

„Potom ho vzali do pokoje a řekli mu: Půjdeš s námi, jinak tě zabijeme,“ dodal muž, o němž stanice referuje pod změněným jménem Sergej.

Stanice výpovědi vojáků či jejich příbuzných odvysílala v ranním publicistickém pořadu BBC Today na BBC Radio 4.