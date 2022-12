Praha znovu vypíše tendr na hloubkové audity v kauze Dozimetr

Pražský magistrát znovu vypíše tendr na firmu, která provede hloubkové audity veřejných zakázek a majetkových transakcí ve vybraných městských společnostech a na magistrátu. Náklady jsou odhadovány na 15 milionů korun. Audity město vyhlásilo v souvislosti s kauzou Dozimetr.

ČTK to dnes sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Zakázku na audity schválilo vedení města už letos v srpnu, avšak tento tendr dnes radní zrušili. Podle informací ČTK je jedním z důvodů to, že se do řízení nepřihlásil žádný zájemce. V kauze Dozimetr čelí obvinění několik lidí, kteří podle policie organizovali korupci v dopravním podniku (DPP).

Vypsání tendru na audity projednávali zastupitelé už v červnu a následně je rada vyhlásila. Nyní ale původní tendr zrušila. „Původní veřejná zakázka z letošního srpna byla sice nyní zrušena, souhrn poznatků z jejího dosavadního průběhu je však promítnut do dalšího postupu při zadávání aktuálně schválené nové veřejné zakázky,“ uvedl Hofman.

Nová zakázka je rozdělena do pěti částí a výběru dodavatele budou předcházet předběžné tržní konzultace s mezinárodními forenzními auditními týmy. První část se týká analýzy ekonomické výhodnosti a prověření důvodů pro uzavření smlouvy se společností Xanthus Servisní. Druhá se bude věnovat ekonomické výhodnosti obnovy některých stanic metra. Třetí část se bude týkat zakázek Pražských služeb, Pražské vodohospodářské společnosti nebo firmy Kolektory Praha, a sice za období 2014 až 2022. Čtvrtá část se týká magistrátu a poslední zakázek a majetkových transakcí DPP.

„Audity jsou nezbytné pro to, aby se zjistilo, jestli v jednotlivých projektech nevznikla městským společnostem nebo hlavnímu městu Praze škoda, a pokud ano, na kom a do jaké míry spočívá konkrétní odpovědnost. Teprve pak budou moci město či DPP jako poškození uplatnit škodu v trestním nebo občanskoprávním řízení. Kromě toho se výsledky auditů stanou podkladem pro nastavení mechanismu, který by v budoucnu zabránil podobným kauzám, jakou byl Dozimetr,“ uvedla radní Hana Kordová Marvanová.

V kauze Dozimetr policie obvinila mimo jiné tehdejšího náměstka pražského primátora a starostu Lysolají Petra Hlubučka (dříve STAN), bývalého finančního ředitele DPP Mateje Augustína nebo podnikatele Michala Redla. Skupina obviněných podle policie systematicky obsadila klíčové pozice v podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat úplatky. (ČTK)