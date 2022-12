Hrad: Otázka otevření Jeleního příkopu by mohla být vyřešena v řádu dnů

Otázka otevření Jeleního příkopu na Pražském hradě by mohla být vyřešena v příštích dnech. V provozu by podle něj mohla zůstat jedna cesta. Správa Pražského hradu nyní řeší, jak v zimním počasí v těžkém terénu zajistit bezpečnost návštěvníků.

Jelení příkop, jižní část z Prašného mostu Foto: Ludvík Hradilek Deník N

ČTK to dnes řekl mluvčí prezidentské kanceláře Vít Novák.

Pražský hrad minulý týden informoval, že z takzvaného bezpečnostního perimetru, který střeží policisté a vojáci, byly vyňaty Jelení příkop a Královská zahrada. Opatření má umožnit zrušení bezpečnostních kontrol, které dosud zahrnovaly celý hradní areál. Královská zahrada se zároveň od neděle pro veřejnost otevřela i v zimních měsících.

Novák dnes upřesnil informaci, že se změny týkají i otevření celého Jeleního příkopu. Poukázal na to, že v zimě byla přírodní rokle vždy pro veřejnost z bezpečnostních důvodů uzavřena. Kvůli zájmu veřejnosti ale podle něj Správa Pražského hradu zvažuje možnosti jejího zpřístupnění už nyní. „Věřím, že se to povede v rámci dnů,“ řekl. Poukázal na složitost strmého terénu, který se v zimních měsících může stát pro návštěvníky velmi nebezpečný. Pracovníci Hradu proto chystají opatření, za kterých by bylo možné příkop otevřít. V úvahu podle něj připadá, že by v provozu byla centrální cesta, která vede středem příkopu. Vyřešena musí být i otázka bezpečnostních kontrol návštěvníků, kteří by z Jeleního příkopu vstupovali do areálu Hradu.

Pražský hrad už dříve avizoval, že celý Jelení příkop bude otevřen od počátku příští turistické sezony. Jeho horní část byla zpřístupněna již dříve, v dolní ještě na podzim pokračovaly stavební práce. (ČTK)