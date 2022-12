Zlaté globy vyhlásily nominace

V Hollywoodu byly oznámeny nominace na výroční osmdesáté udílení Zlatých globů. Tradiční zahájení sezony filmových ocenění vyneslo mezi favority černou komedii Martina McDonagha Víly z Inisherinu.

Zlaté globy se tradičně udílejí v oblasti filmu i televize. Letošní jubilejní 80. udílení cen proběhne 10. ledna. Osm nominací vyneslo mezi favority komedii dramatika Martina McDonagha Víly z Inisherinu, která do českých kin vstoupí na konci ledna.

Mezi nominovanými je i několik dalších méně nápadných snímků, jako je třeba film Všechno, všude, najednou, uváděný letos v Karlových Varech.

Vedle těchto filmů o Zlaté globy ale bojuje i řada těžkých vah, o čemž svědčí třeba nominace v kategorii nejlepší filmová režie. Stát se nejlepším filmovým režisérem má šanci James Cameron za nového Avatara, Daniel Kwan a Danielem Scheinertem za Všechno, všude, najednou, Baz Luhrmann za Elvise, Martin McDonagh za Víly z Inisherinu a Steven Spielberg za Fabelmanovy.

Mezi filmovými herečkami se utkají Angela Bassettová za Černého pantera: Wakanda nechť žije, Kerry Condonová za Víly z Inisherinu, Jamie Lee Curtisová za Všechno, všude, najednou, Dolly De Leonová za Trojúhelník smutku a Carey Mulliganová za Když promluvila.

Herecké kategorie jsou nově poněkud nepřehledně rozdělené i mezi herce v minisériích a televizních filmech, zvlášť potom v seriálech, o filmových hereckých kategoriích nemluvě, čímž pole nominovaných znatelně narostlo.

Za Korunu je nominována Imelda Stauntonová, která v kategorii nejlepší televizní dramatická herečka soupeří mimo jiné s Laurou Lineyovou za Ozark, Hilary Swankovou za Alaska Daily a Zendayou za Euforii.

V kategorii věnované hercům v komediálních a muzikálových rolích se utkají mimo jiné Daniel Craig, Adam Driver, či Ralph Fiennes.

V hereckých kategoriích se utkají mnohá další známá jména – třeba v kategorii věnované minisériím Colin Firth za roli v krimi sérii Schodiště (HBO Max), ve vedlejší kategorii pak bojuje mimo jiné Seth Rogen za roli v sérii Pam a Tommy o bouřlivém manželství Pamely Andersonové.

O titul nejlepší televizní série v kategorii komedie a muzikál se utkají Základka Willarda Abbotta, Medvěd, Stále v kurzu, Jen vraždy v budově a Wednesday.

O cenu pro nejlepší cizojazyčný snímek se utkají filmy Podezřelá, Blízko, Na západní frontě klid, Argentina 1985, a indický RRR.

Jihokorejskou Podezřelou od Pak Čchan-uka už po uvedení v Karlových Varech i domácí distribuci znají i čeští diváci, intimní drama Blízko bude v českých kinech k vidění od ledna a Na západní frontě klid je k vidění na Netflixu.

Ze streamovacích platforem může české publikum znát i řadu dalších nominovaných filmů a seriálů, mezi nimi třeba aktuální seriál z dílny Tima Burtona Wednesday, inspirovaný postavou dcery z Addamsovy rodiny, která soupeří v kategorii nejlepší komediální televizní seriál mimo jiné s Medvědem z Disney+ (originálně uváděný na Hulu) či sérií Stále v kurzu (Hacks) z HBO Max.

Silná sestava se utká v kategorii Nejlepší televizní herečka, kde bojují Jessica Chastainová za George and Tammy, Julia Garnerová za Neskutečnou Annu, Lily Jamesová za Pam a Tommy, Julia Robertsová za Gaslit a Amanda Seyfriedová za Kauzu Theranos.

V dalších kategoriích jsou nominovány například Jennifer Coolidgeová za kultovní roli v seriálu Bílý lotos (nejlepší televizní vedlejší role), Elizabeth Debicki za roli princezny Diany v seriálu Koruna (nejlepší herečka ve vedlejší roli v televizním seriálu) či Julia Garnerová za Ozark (ve stejné kategorii).

V kategorii věnované minisériím pak bojují Volavka, Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera, Pam a Tommy, Kauza Theranos a Bílý lotos.

Nejlepším animovaným snímkem se může stát del Torův Pinocchio, Marcel the Shell with Shoes On, nový Kocour v botách a Proměna.

Za nejlepší hudbu jsou nominovány snímky Pinocchio, Women Talking, Babylon, Fabelmanovi a Víly z Inisherinu.

Nejlepším filmovým scénářem se může stát scénář k filmu Fabelmanovi, Všechno, všude, najednou, Víly z Inisherinu a Women Talking.