Na trase C pražského metra bude modernizováno bezpečnostní zařízení za 1,2 miliardy

Na trase C pražského metra mezi stanicemi Vltavská a Háje bude modernizováno bezpečnostní zařízení. To současné na trase funguje téměř 50 let. Modernizace umožní zkrácení intervalu o deset až 15 sekund.

Dopravní podnik (DPP) nyní vypíše výběrové řízení na dodavatele. Odhadovaná cena je 1,2 miliardy korun a práce začnou na konci příštího roku. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). DPP postupně modernizuje zabezpečení také na dalších linkách metra.

„Mohlo by se to zdát jako technický detail, ale to zabezpečovací zařízení je klasické tzv. reléové, které je známé třeba ze starých železničních stanic, a je z roku 1974. Je to významné v tom, že s modernizací zabezpečovacího zařízení na tzv. elektronické stavědlo budeme mít část metra C a této technologie už připravenu na automatizaci linky C, tedy na provoz metra bez řidiče,“ řekl Scheinherr. Metro na lince C by mělo být automatizováno po dokončení linky D z Pankráce do Písnice, tedy zhruba za sedm let. (ČTK)